Болельщики "Спартака" в очередной раз оскорбили Глушакова

Теги спартак москваденис глушаковрубин

Болельщики "Спартака" в очередной раз оскорбили Глушакова

Фанаты "Спартака" на матче 27-го тура с "Рубином" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес капитана команды Дениса Глушакова.

Болельщики скандировали "Перестаньте нас позорить" и "Не позорьте "Спартак"!". Также болельщики адресовали Глушакову персональную кричалку с требованием покинуть команду.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Глушаков покинет красно-белых по окончании сезона. Однако сегодня главный тренер команды Олег Кононов опроверг эти слухи.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

А еще: Кононов: "Уход Глушакова? Никто команду не покидает"| http://soccernews.ru

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