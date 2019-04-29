Болельщики "Спартака" в очередной раз оскорбили Глушакова

Фанаты "Спартака" на матче 27-го тура с "Рубином" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес капитана команды Дениса Глушакова.

Болельщики скандировали "Перестаньте нас позорить" и "Не позорьте "Спартак"!". Также болельщики адресовали Глушакову персональную кричалку с требованием покинуть команду.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Глушаков покинет красно-белых по окончании сезона. Однако сегодня главный тренер команды Олег Кононов опроверг эти слухи.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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