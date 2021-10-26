Болельщики "Спартака" встретятся с игроками и тренером команды

СМИ узнали о планируемой встрече фанатов московского "Спартака" с главным тренером Руем Виторией и футболистами команды.

По информации "СЭ", стороны встретятся на этой неделе и обсудят неудовлетворительные результаты "красно-белых" в последних матчах.

Болельщиков будут представлять члены объединений "Фратрия" и Supporters group.

Напомним, что в воскресенье "Спартак" был разгромлен "Зенитом" (1:7) в 12-м туре РПЛ, а до этого проиграл "Лестеру" (3:4) в Лиге Европы.

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