Болельщики "Спартака" встретятся с игроками и тренером команды
СМИ узнали о планируемой встрече фанатов московского "Спартака" с главным тренером Руем Виторией и футболистами команды.
По информации "СЭ", стороны встретятся на этой неделе и обсудят неудовлетворительные результаты "красно-белых" в последних матчах.
Болельщиков будут представлять члены объединений "Фратрия" и Supporters group.
Напомним, что в воскресенье "Спартак" был разгромлен "Зенитом" (1:7) в 12-м туре РПЛ, а до этого проиграл "Лестеру" (3:4) в Лиге Европы.
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