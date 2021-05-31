Болельщики "Спартака" выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая

Фото: инстаграм Мозеса

Защитник "Спартака" Виктор Мозес стал лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков клуба.

В голосовании Мозес опередил хавбеком Романа Зобнина и Квинси Промеса, а также форвардов Джордана Ларссона и Александра Соболева.

Стоит отметить, что в мае на счету Мозеса гол, благодаря которому "Спартак" занял второе место в чемпионате.

Всего в минувшем сезоне Мозес провел 20 игр, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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