Болельщики "Спартака" выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая
Фото: инстаграм Мозеса
Защитник "Спартака" Виктор Мозес стал лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков клуба.
В голосовании Мозес опередил хавбеком Романа Зобнина и Квинси Промеса, а также форвардов Джордана Ларссона и Александра Соболева.
Стоит отметить, что в мае на счету Мозеса гол, благодаря которому "Спартак" занял второе место в чемпионате.
Всего в минувшем сезоне Мозес провел 20 игр, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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