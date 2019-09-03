Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в августе

Теги спартак москваалександр максименкосамюэль жигогеоргий джикия

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в августе

Вратарь "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком команды по итогам августа.

В опросе, который проводился среди болельщиков "красно-белых", воспитанник клуба набрал 45 процентов голосов.

21-летний голкипер опередил центральных защитников Георгия Джикию (17%) и Самюэля Жиго (10%).

Напомним, что в августе Максименко сыграл за "Спартак" 8 матчей и пропустил 9 голов.

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