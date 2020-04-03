Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте

Теги спартак москваалександр максименко

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в марте

Вратарь Александр Максименко признан лучшим игроком московского "Спартака" по итогам марта.

За воспитанника "красно-белых" отдали голоса 29 процентов опрошенных болельщиков команды. В топ-3 также вошли полузащитники Роман Зобнин (19%) и Зелимхан Бакаев (10%).

В прошлом месяце Максименко принял участие в 3 матчах "Спартака" и пропустил в них 4 гола.

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