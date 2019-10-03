Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Теги спартак москваалександр максименкосамюэль жигозелимхан бакаев

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Вратарь "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Максименко занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 27,02% процентов голосов. Вторым стал французский защитник Самюэль Жиго (26,6%), на третьем месте полузащитник Зелимхан Бакаев (11%).

Стоит отметить, что Максименко получает данную награду второй месяц подряд. В сентябре он провел четыре матча в Российской Премьер-Лиге и пропустил шесть голов. 

21-летний Максименко является воспитанником "Спартака" и выступает за главную команду клуба с 2016 года. Провел шесть матчей за молодежную сборную России.

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