Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока месяца

Фото: Твиттер @fcsm_official

На официальном сайте "Спартака" появилась информация о победителе голосования болельщиков за лучшего игрока марта. Им стал форвард "красно-белых" Джордан Ларссон.

"Болельщики "красно-белых" выбирали MVP марта, который стал для "Спартака" победным и очень результативным. На первое место по итогам голосования поднялся Джордан Ларссон, который получил 38% голосов. В трех мартовских матчах у нападающего два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров РПЛ Джордан закрепился на третьем месте.

На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев, который в этом месяце забил пять мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком чемпионата в марте. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%), спасения которого во всех трёх играх помогли команде набрать максимальное количество очков", — говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

«Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву – где ему и место. Вперед, «Спартак»!»



Джордан Ларссон – лучший игрок марта по версии болельщиков!



2 дубля

️ 1 ассист

100-процентная отдача во всех матчах



Браво, @JordanLarsson17! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 31, 2021