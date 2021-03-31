Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока месяца

Теги спартак москваджордан ларссоналександр соболевалександр максименко

Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока месяцаФото: Твиттер @fcsm_official 
На официальном сайте "Спартака" появилась информация о победителе голосования болельщиков за лучшего игрока марта. Им стал форвард "красно-белых" Джордан Ларссон.

"Болельщики "красно-белых" выбирали MVP марта, который стал для "Спартака" победным и очень результативным. На первое место по итогам голосования поднялся Джордан Ларссон, который получил 38% голосов. В трех мартовских матчах у нападающего два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров РПЛ Джордан закрепился на третьем месте.

На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев, который в этом месяце забил пять мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком чемпионата в марте. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%), спасения которого во всех трёх играх помогли команде набрать максимальное количество очков", — говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

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