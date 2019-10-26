Болельщики "Спартака" выбрали лучшего игрока сентября

Вратарь "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

За 21-летнего воспитанника клуба свои голоса отдали 27,07 процентов болельщиков, принявших участие в опросе.

С минимальным отставанием второе место занял защитник Самюэль Жиго (27,03%), третий - Зелимхан Бакаев (11,16%).

В сентябре Максименко провёл за "Спартак" 4 матча, в которых пропустил 6 голов.

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