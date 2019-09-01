Болельщики "Спартака" вывесили баннер о Дзюбе, Сутормине и Кокорине

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Болельщики "Спартака" вывесили баннер о Дзюбе, Сутормине и Кокорине
Болельщики московского "Спартака" во время матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) вывесили баннер про игроков петербургского клуба Артема Дзюбу, Алексея Сутормина и Александра Кокорина.

"В команде вор #22, мошенник #91 и бандит #9 - все они играют за "Зенит", - гласит надпись на баннере.

Напомним, что Дзюба в бытность игроком "Спартака" попал в неприятную историю, связанную с пропажей денег у Владимира Быстрова. Сутормин несколько недель назад перешел в "Зенит" за 50 тысяч рублей, а Кокорин отбывает срок в колонии за избиение нескольких человек в Москве.

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