Болельщики "Спартака" вывесили новый баннер против Глушакова

Теги спартак москваденис глушаков

Болельщики "Спартака" вывесили новый баннер против Глушакова

Фанаты московского "Спартака" отметились очередным баннером против капитана команды Дениса Глушакова.

Болельщики вывесили баннер с текстом: "Спартак" без Глушака" на матче 25-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (счет 0:3, идет второй тайм).

Напомним, что болельщики "Спартака" протестуют против нахождения Глушакова в составе. Ранее он лайкнул критическое стихотворение Дмитрия Назарова, которое было направлено против тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков за "Спартак" провел 24 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Спартак" впервые за последние четыре года пропустил три гола в 1-м тайме в матче РПЛ. | http://soccernews.ru

 

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