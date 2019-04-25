Болельщики "Спартака" вывесили новый баннер против Глушакова
Фанаты московского "Спартака" отметились очередным баннером против капитана команды Дениса Глушакова.
Болельщики вывесили баннер с текстом: "Спартак" без Глушака" на матче 25-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (счет 0:3, идет второй тайм).
Напомним, что болельщики "Спартака" протестуют против нахождения Глушакова в составе. Ранее он лайкнул критическое стихотворение Дмитрия Назарова, которое было направлено против тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.
В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков за "Спартак" провел 24 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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