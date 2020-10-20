Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске
Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске. "Красно-белые" прибыли на матч Кубка России с "Енисеем".
Встреча состоится 21 октября на стадионе "Центральный" и начнется - в 15:00 (мск).
В твиттере пресс-служба московского клуба опубликовала видео встречи команды фанатами "Спартака".
Горячая встреча у аэропорта— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020
Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь! pic.twitter.com/p46kNeC69o
В чемпионата России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.
А еще: В "Енисее" оценили шансы команды выбить "Спартак" из Кубка России| http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ
-
Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ
-
Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча
-
Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду
Лента новостей
-
Дубль Мората помог "Ювентусу" обыграть "Динамо" Киев в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" в домашнем матче проиграл "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
"Челси" включил в заявку на АПЛ 38-летнего Петра Чеха
-
Мората - автор первого гола в Лиге чемпионов-2020/21
-
"Манчестер Юнайтед" исключил двух игроков из заявки на АПЛ
-
Камавинга, Сафонов и Смольников - в старте на матч ЛЧ "Ренн" - "Краснодар"
-
Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске
-
Луческу - самый возрастной тренер в истории Лиги Чемпионов
-
Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ
-
Конте: "Смешно, что кто-то не считает "Реал" фаворитами в ЛЧ. За них играют великие чемпионы"
-
Головиным этим летом интересовались "Барселона" и ПСЖ
-
Александр Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения
-
Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча
-
1
Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду
-
Эден Азар может пропустить еще два месяца
-
Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир
-
Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы
-
"Милан" будет следить за защитником сборной Украины в матч ЛЧ "Динамо" - "Ювентус"
-
В клубе "Олимп-Долгопрудный" назвали сроки восстановления сына Черчесова
-
"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"