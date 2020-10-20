Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске

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Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске

Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске. "Красно-белые" прибыли на матч Кубка России с "Енисеем".

Встреча состоится 21 октября на стадионе "Центральный" и начнется - в 15:00 (мск).

В твиттере пресс-служба московского клуба опубликовала видео встречи команды фанатами "Спартака".

В чемпионата России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще:  В "Енисее" оценили шансы команды выбить "Спартак" из Кубка России| http://soccernews.ru
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