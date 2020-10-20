Болельщики "Спартака" ярко встретили команду в Красноярске. "Красно-белые" прибыли на матч Кубка России с "Енисеем".

Встреча состоится 21 октября на стадионе "Центральный" и начнется - в 15:00 (мск).

В твиттере пресс-служба московского клуба опубликовала видео встречи команды фанатами "Спартака".

Горячая встреча у аэропорта



Спасибо за поддержку, красно-белая Сибирь! pic.twitter.com/p46kNeC69o — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2020

В чемпионата России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

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