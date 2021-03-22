Болельщики "Торпедо" ярко отреагировали на отставку Игнашевича

Фото: Torpedo.ru

Объединение фанатов московского "Торпедо" "Запад-5" высказалось касательно отставки с поста главного тренера "автозаводцев" Сергея Игнашевича.

"У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе!

Не будем сейчас изливать злость, просто скажем, что скучать не будем! Игнашевич – OUT!", – заявили фанаты через аккаунт "Запад-5" в Инстаграм.

Напомним, "Торпедо" не побеждает в ФНЛ с ноября, из последних пяти матчей были проиграны четыре. На данный момент команда находится на шестом месте в турнирной таблице первенства.