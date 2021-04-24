Болельщики "Тоттенхэма" потребовали отставки руководства клуба
Фото: Твиттер @SpursOfficial
Члены объединения болельщиков "Тоттенхэма" THST призвали руководителей клуба уйти в отставку.
Около 90% членов THST проголосовали за предложение, которое было выдвинуто на онлайн-собрании. Причиной стало участие "шпор" в создании европейской Суперлиги.
"Мы требуем немедленной отставки исполнительного совета "Тоттенхэма" и, чтобы владельцы советовались с нами, когда будут назначать новый совет, который должен включать в себя представителей от болельщиков.
Совет должен принимать ключевые решения в зависимости от одобрения болельщиков. Мы ожидаем, что это станет законным требованием во всем футболе.
Это заявление является официальной позицией THST с немедленным вступлением в силу. Мы проинформировали руководство "Тоттенхэма" об этом решении.
Руководство "Тоттенхэма" обязано всегда действовать в интересах клуба. Нынешнее правление явно не делало этого.
Мы считаем, что наши отношения с правлением непоправимо разорваны. Считаем, что немедленная отставка нынешнего исполнительного совета отвечает долгосрочным интересам клуба", – говорится в заявлении THST.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18