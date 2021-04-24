Болельщики "Тоттенхэма" потребовали отставки руководства клуба

Теги тоттенхэмсуперлига (европейская)

Болельщики "Тоттенхэма" потребовали отставки руководства клубаФото: Твиттер @SpursOfficial 
Члены объединения болельщиков "Тоттенхэма" THST призвали руководителей клуба уйти в отставку.

Около 90% членов THST проголосовали за предложение, которое было выдвинуто на онлайн-собрании. Причиной стало участие "шпор" в создании европейской Суперлиги.

"Мы требуем немедленной отставки исполнительного совета "Тоттенхэма" и, чтобы владельцы советовались с нами, когда будут назначать новый совет, который должен включать в себя представителей от болельщиков.

Совет должен принимать ключевые решения в зависимости от одобрения болельщиков. Мы ожидаем, что это станет законным требованием во всем футболе.

Это заявление является официальной позицией THST с немедленным вступлением в силу. Мы проинформировали руководство "Тоттенхэма" об этом решении.

Руководство "Тоттенхэма" обязано всегда действовать в интересах клуба. Нынешнее правление явно не делало этого.

Мы считаем, что наши отношения с правлением непоправимо разорваны. Считаем, что немедленная отставка нынешнего исполнительного совета отвечает долгосрочным интересам клуба", – говорится в заявлении THST.

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