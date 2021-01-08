Болельщики "Уфы" определили лучшего игрока первой части сезона

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона.

68 процентов болельщиков проголосовали за 34-летнего голкипера, который пропустил 31 гол в 20 матчах.

Второе место занял форвард Комнен Андрич (20,1%) - он забил 5 мячей в 7 играх.

На третьей позиции оказался защитник Олег Данченко (5,83%) - в его активе 6 ассистов в 16 встречах.

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