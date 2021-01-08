Болельщики "Уфы" определили лучшего игрока первой части сезона

Теги уфаалександр беленовкомнен андричолег данченко

Болельщики "Уфы" определили лучшего игрока первой части сезона

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона.

68 процентов болельщиков проголосовали за 34-летнего голкипера, который пропустил 31 гол в 20 матчах.

Второе место занял форвард Комнен Андрич (20,1%) - он забил 5 мячей в 7 играх.

На третьей позиции оказался защитник Олег Данченко (5,83%) - в его активе 6 ассистов в 16 встречах.

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