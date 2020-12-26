Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока декабря
Полузащитник "Уфы" Владислав Камилов признан лучшим игроком команды по итогам декабря.
Кандидатуру 25-летнего хавбека поддержали 54,2 процента болельщиков, принявших участие в голосовании на официальном сайте клуба.
Второе место занял форвард Комнен Андрич (13,8%), третье - Тимур Жамалетдинов (6,6%).
В декабре Камилов сыграл за "Уфу" 3 матча, результативными действиями не отличался.
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