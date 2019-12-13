Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока в ноябре
Лучшим игроком "Уфы" по итогам ноября признан полузащитник Азер Алиев, сообщает официальный сайт клуба.
Алиев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков башкирского клуба, набрав 42,1 процентов голосов. Второе место занял вратарь Александр Беленов (16,5%), третье - нападающий Ловро Бизяк (14,6%).
В ноябре Алиев провел три матча и отдал одну результативную передачу. Также он забил победный гол в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:0), который состоялся 7 декабря.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Уфу" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15