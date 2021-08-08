Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде

Теги валенсия

Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей командеФото: инстаграм Мамардашвили/Автор неизвестен

Издание ElDesmarque Valencia на своей платформе провело опрос: кого болельщики "Валенсии" предпочли бы видеть на воротах в Ла Лиге в новом сезоне.

73% проголосовали за грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, 22% – за Яспера Силлессена, 3% – за Хауме Доменека, 2% – за Кристиана Риверо.

Такие результаты объясняются тем, что Силлессен и Доменек выбыли из-за травм практически в самом начале предсезонной подготовки, из-за чего, начиная со второго матча, главный тренер команды, Хосе Бордалас ставил на ворота то Мамардашвили, то Риверо.

Также не пропустите: Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов