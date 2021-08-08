Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
Фото: инстаграм Мамардашвили/Автор неизвестен
Издание ElDesmarque Valencia на своей платформе провело опрос: кого болельщики "Валенсии" предпочли бы видеть на воротах в Ла Лиге в новом сезоне.
73% проголосовали за грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, 22% – за Яспера Силлессена, 3% – за Хауме Доменека, 2% – за Кристиана Риверо.
Такие результаты объясняются тем, что Силлессен и Доменек выбыли из-за травм практически в самом начале предсезонной подготовки, из-за чего, начиная со второго матча, главный тренер команды, Хосе Бордалас ставил на ворота то Мамардашвили, то Риверо.
Также не пропустите: Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде
-
1
Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14