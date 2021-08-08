Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде

Фото: инстаграм Мамардашвили/Автор неизвестен

Издание ElDesmarque Valencia на своей платформе провело опрос: кого болельщики "Валенсии" предпочли бы видеть на воротах в Ла Лиге в новом сезоне.

73% проголосовали за грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, 22% – за Яспера Силлессена, 3% – за Хауме Доменека, 2% – за Кристиана Риверо.

Такие результаты объясняются тем, что Силлессен и Доменек выбыли из-за травм практически в самом начале предсезонной подготовки, из-за чего, начиная со второго матча, главный тренер команды, Хосе Бордалас ставил на ворота то Мамардашвили, то Риверо.

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