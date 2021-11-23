Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

Большинство групп болельщиков, выступающих против Питера Лима, готовят демонстрацию против крупнейшего акционера и его представителей в "Валенсии", чтобы показать своё недовольство, сообщает El Desmarque.

По информации источника, организаторы намерены превзойти демонстрацию 8 мая, когда более 5000 человек, несмотря на пандемию, вышли протестовать против Питера Лима.

Согласно этой информации, демонстрация назначена на 11 декабря в 12 часов дня (в 14:00 по московскому времени), незадолго до матча с "Эльче", который пройдёт в этот же день вечером.

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