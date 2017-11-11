Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса

Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки главного тренера команды Тони Пьюлиса, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, фанаты недовольны результатами и стилем игры "дроздов". При этом ответственность за происходящее они в полной мере возлагают на наставника.

В этом сезоне "Вест Бромвич" под руководством Пьюлиса набрал 10 очков в 11 матчах АПЛ и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице первенства.

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