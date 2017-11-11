Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса

Теги вест бромвич альбион

Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса

Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки главного тренера команды Тони Пьюлиса, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, фанаты недовольны результатами и стилем игры "дроздов". При этом ответственность за происходящее они в полной мере возлагают на наставника.

В этом сезоне "Вест Бромвич" под руководством Пьюлиса набрал 10 очков в 11 матчах АПЛ и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице первенства. 

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