Болельщики выбрали лучшего игрока ЦСКА в прошлом сезоне

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Болельщики выбрали лучшего игрока ЦСКА в прошлом сезоне

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в сезоне 2019/20 по версии болельщиков.

За 22-летнего хорвата проголосовали 65 процентов фанатов, участвовавших в опросе на официальном сайте армейцев.

В тройку лучших также вошли защитник Марио Фернандес (19%) и вратарь Игорь Акинфеев (12%).

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 38 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

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