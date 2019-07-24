Болельщики выбрали лучшего игрока матча "Сочи" - "Зенит"
Лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" - "Зенит" (0:2) признан иранский нападающий петербургского клуба Сердар Азмун.
За форварда проголосовали 15 155 человек. В этой встрече иранец забил гол и отдал результативную передачу.
24-летний Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года из "Рубина" за 12 миллионов евро. Всего за петербургский клуб он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"
-
Агент уругвайского хавбека выдвинул новые требования
-
1
"Похож на перец". Внешний вид Месси испугал фанатов "Барселоны"
-
"Зенит" определился с датой переговоров с Дзюбой по новому контракту
-
"Манчестер Сити" забил шесть голов китайскому клубу (видео)
-
Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей
-
"Милан" и английские клубы нацелились на защитника "Барселоны"
-
Болельщики выбрали лучшего игрока матча "Сочи" - "Зенит"
-
"Эвертон" поборется за трансфер Заа
-
Рафинья может перейти в клуб Серии А
-
"Ювентус" победил "Интер" в матче Международного кубка чемпионов
-
Мирзов определился с игроком номером, под которым будет играть в "Спартаке"
-
"Наполи" объявил о переходе хавбека сборной Северной Македонии
-
1
Де Лигт забил первый гол в составе "Ювентуса", но в свои ворота
-
"Урал" объявил о переходе Насырова
-
1
"Барселона" лидирует в Европе по числу просмотров в YouTube
-
Агент: "Кабелла не подписывал контракт с "Краснодаром"
-
1
Бэйл не перейдет в китайский клуб
-
"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"
-
"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0