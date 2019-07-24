Болельщики выбрали лучшего игрока матча "Сочи" - "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургфк сочисердар азмун

Болельщики выбрали лучшего игрока матча "Сочи" - "Зенит"

Лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" - "Зенит" (0:2) признан иранский нападающий петербургского клуба Сердар Азмун.

За форварда проголосовали 15 155 человек. В этой встрече иранец забил гол и отдал результативную передачу.

24-летний Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года из "Рубина" за 12 миллионов евро. Всего за петербургский клуб он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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