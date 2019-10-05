Болельщики выбрали лучшего игрока "Ростова" в сентябре

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

Норвежец, за которого проголосовали 35 процентов болельщиков, опередил Эльдора Шомуродова (32%) и Романа Ерёменко (14%).

В течение прошлого месяца 23-летний хавбек сыграл за "Ростов" 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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