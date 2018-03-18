Болельщики высмеяли игру Куртуа в матче против "Барселоны"

Болельщики в социальных сетях высмеяли игру голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

Вот наиболее удачные мемы на встречу, которая состоялась в минувшую среду.

"Челси" представил новую игровую форму Куртуа после его встречи с Месси:

Куртуа, пожалуйста, используй это:

Новая карточка Тибо Куртуа в FIFA 18:

Вот таким в глазах Месси был Куртуа в прошлую среду:

Действия Куртуа, когда он встретил Месси:

Напомним, Куртуа поделился мнением о своем будущем в "Челси". | soccernews.ru