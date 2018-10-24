Болельщики "Ювентуса" оскорбляли Моуринью, португалец дал ответ обидчикам

Теги манчестер юнайтедювентусжозе моуриньюинтер милан

Болельщики "Ювентуса" оскорбляли Моуринью, португалец дал ответ обидчикам

Болельщики "Ювентуса" оскорбляли главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Тифози "старой синьоры" скандировали: "Моуринью - дерьмо" и "Моуринью - сукин сын".

В ответ на это португальский наставник показал фанатам три пальца. По всей видимости, данный жест "Особенного" символизировал требл, который он выиграл с миланским "Интером" в сезоне 2009/2010, что никогда не удавалось "Ювентусу".

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