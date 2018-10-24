Болельщики "Ювентуса" оскорбляли Моуринью, португалец дал ответ обидчикам

Болельщики "Ювентуса" оскорбляли главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Тифози "старой синьоры" скандировали: "Моуринью - дерьмо" и "Моуринью - сукин сын".

В ответ на это португальский наставник показал фанатам три пальца. По всей видимости, данный жест "Особенного" символизировал требл, который он выиграл с миланским "Интером" в сезоне 2009/2010, что никогда не удавалось "Ювентусу".

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