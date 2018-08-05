Болельщики "Ювентуса" раскупили все футболки с именем Роналду

В продаже закончились все футболки "Ювентуса" с именем Криштиану Роналду.

Как сообщает Todomercadoweb, туринский клуб продал 55 тысяч футболок, на чем заработал 6,3 миллиона евро.

Отмечается, что следующая партия футболок поступит в продажу в сентябре.

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