Болельщики "Ювентуса" раскупили все футболки с именем Роналду

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Болельщики "Ювентуса" раскупили все футболки с именем Роналду

В продаже закончились все футболки "Ювентуса" с именем Криштиану Роналду.

Как сообщает Todomercadoweb, туринский клуб продал 55 тысяч футболок, на чем заработал 6,3 миллиона евро.

Отмечается, что следующая партия футболок поступит в продажу в сентябре.

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