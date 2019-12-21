Болельщики "Ювентуса" в Саудовской Аравии тепло приняли команду, которая прилетела на матч Суперкубка Италии с "Лацио".

Пресс-служба "старой сеньоры" в твиттере опубликовала видео, на которой запечатлена реакция фанатов на появление футболистов "Ювентуса".

Встреча состоится завтра, 22 декабря в Эр-Рияде, начало - в 19.45 (мск).

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