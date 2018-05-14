Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды СемакаБолельщики питерского "Зенита" хотят видеть новым главным тренером своей команды наставника "Уфы" Сергея Семака.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводится на официальной странице "сине-бело-голубых" во "Вконтакте". Так, видеть 42-летнего специалиста "у руля" "Зенита" желают свыше 60% проголосовавших.

Семак значительно опережает Маурицио Сарри из "Наполи" (20,5%), Паулу Фонсеку из донецкого "Шахтера" (6,5%), Хорхе Сампаоли из сборной Аргентины (6%) и Марсело Гальярдо из "Ривер Плейта" (3,9%).

Напомним, Мостовой хотел, чтобы Манчини остался в "Зените". | soccernews.ru

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