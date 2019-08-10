Болельщики "Зенита" и "Динамо" обменялись перфомансами перед матчем 5-го тура РПЛ

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Болельщики "Зенита" и "Динамо" обменялись перфомансами перед матчем 5-го тура РПЛ

Фанаты московского "Динамо" и "Зенита" обменялись перфомансами перед очной встречей команд в 5-м туре РПЛ.

Болельщики питерского клуба почтили память подводной лодки "Курск", которая потерпела крушение 19 лет назад. Кроме того, у них висел баннер, на котором написано: "Синее море, только море за кормой. Синее море и далек он, путь домой".

Болельщики "Динамо" не отстали от соперников и устроили яркий перфоманс, который сопровождался слоганом: "Идти вперед, вселяя страх".

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