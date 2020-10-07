Болельщики "Зенита" назвали лучшего игрока в сентябре

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам сентября, сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых".

Дзюба занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, набрав 50,09 процентов голосов. Вторым стал защитник Данил Круговой (14,57%), третье место занял полузащитник Вильмар Барриос (7,61%).

В сентябре 32-летний Дзюба провел три матча в Российской Премьер-Лиге, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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