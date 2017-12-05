Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока команды в январе

Теги доменико кришитозенит санкт-петербургэммануэль мамманаалександр кокорин

Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока команды в январеБолельщики питерского "Зенита" определили лучшего игрока своей команды в январе, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Так, первое место в голосовании фанатов досталось защитнику Доменико Кришито. Вторым стал его коллега по амплуа Эммануэль Маммана, а третью позицию занял форвард Александр Кокорин.

Отметим, что в ноябре Кришито отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 4 матчах за "Зенит".

Не пропустите: "Зенит" близок к подписанию форварда сборной России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов