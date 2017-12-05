Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока команды в январе

Болельщики питерского "Зенита" определили лучшего игрока своей команды в январе, информирует официальный сайт "сине-бело-голубых".

Так, первое место в голосовании фанатов досталось защитнику Доменико Кришито. Вторым стал его коллега по амплуа Эммануэль Маммана, а третью позицию занял форвард Александр Кокорин.

Отметим, что в ноябре Кришито отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 4 матчах за "Зенит".

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