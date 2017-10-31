Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока октября в своей команде

Теги зенит санкт-петербурглеандро паредес

Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока октября в своей командеБолельщики питерского "Зенита" путем голосования на официальном сайте клуба определили лучшего игрока октября в своей команде.

Так, наиболее удачную игру в текущем месяце, по мнению фанатов "сине-бело-голубых", продемонстрировал опорный полузащитник Леандро Паредес, который в 4 матчах за этот период отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Напомним, Орлов прокомментировал неудачи "Зенита". | soccernews.ru

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