Болельщики "Зенита" определили лучшего игрока октября в своей команде

Болельщики питерского "Зенита" путем голосования на официальном сайте клуба определили лучшего игрока октября в своей команде.

Так, наиболее удачную игру в текущем месяце, по мнению фанатов "сине-бело-голубых", продемонстрировал опорный полузащитник Леандро Паредес, который в 4 матчах за этот период отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Напомним, Орлов прокомментировал неудачи "Зенита". | soccernews.ru