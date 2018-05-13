Болельщики "Зенита" определились с тем, какого тренера они хотят видеть в следующем сезоне

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Болельщики "Зенита" определились с тем, какого тренера они хотят видеть в следующем сезоне
Болельщики "Зенита" скандировали фамилию главного тренера "Уфы" Сергея Семака во время матча 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", сообщают российские СМИ.

До этого фанаты оскорбляли нынешнего наставника команды Роберто Манчини, который покинет клуб в ближайшее время.

Видео: болельщики требуют Семака.

Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает кандидатуры Семака, Маурицио Сарри ("Наполи"), Карло Анчелотти (безработный) и Паулу Фонсека ("Шахтер").

Не пропустите: Стали известны имена трех кандидатов на пост тренера "Зенита". | http://soccernews.ru

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