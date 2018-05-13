Болельщики "Зенита" определились с тем, какого тренера они хотят видеть в следующем сезоне



Болельщики "Зенита" скандировали фамилию главного тренера "Уфы" Сергея Семака во время матча 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск", сообщают российские СМИ.

До этого фанаты оскорбляли нынешнего наставника команды Роберто Манчини, который покинет клуб в ближайшее время.

Видео: болельщики требуют Семака.

Вираж поёт «Сергей Богданович Семак, Сергей Богданович Семак».

За минуту до этого оскорбляли Манчини. pic.twitter.com/UO8g4I7Ca4 — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 13 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает кандидатуры Семака, Маурицио Сарри ("Наполи"), Карло Анчелотти (безработный) и Паулу Фонсека ("Шахтер").

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