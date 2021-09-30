Болельщики "Зенита" освистали Дзюбу

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба почувствовал на себе гнев фанатов команды во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мальме".

33-летний футболист был освистан, когда его на поле менял Андрей Мостовой. Причина такой реакции болельщиков пока неизвестна.

"Зенит" разгромил "Мальме" со счётом 4:0, однако Дзюба не сделал ни одного голевого действия в этой игре.

Ранее форвард отказался от вызова в сборную России, сославшись на неоптимальную физическую форму.

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