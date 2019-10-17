Болельщики "Зенита" подарили Дзюбе его картонный бюст

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Болельщики "Зенита" подарили Дзюбе его картонный бюст

Фанаты "Зенита" подарили форварду команды Артему Дзюбе бюст. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики сине-бело-голубых вручили футболисту его бюст, сделанный из картона. Подарок выполнен вручную. Чтобы вручить бюст, болельщики ждали Дзюбу у входа на тренировочную базу, где и вручили свой презент.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах. 

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