Болельщики "Зенита" подарили Дзюбе его картонный бюст

Фанаты "Зенита" подарили форварду команды Артему Дзюбе бюст. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики сине-бело-голубых вручили футболисту его бюст, сделанный из картона. Подарок выполнен вручную. Чтобы вручить бюст, болельщики ждали Дзюбу у входа на тренировочную базу, где и вручили свой презент.

Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы pic.twitter.com/30DhgAUfc1 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 октября 2019 г.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах.

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