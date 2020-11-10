Болельщики "Зенита" признали Дзюбу лучшим игроком матча с "Краснодаром"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:1).

Такой выбор сделали болельщики, проголосовав за кандидатуру 32-летнего футболиста в соцсетях.

Напомним, что Дзюба сначала не реализовал пенальти, но затем стал автором победного гола.

За день до матча форвард оказался фигурантом громкого скандала из-за публикации видео, на котором он мастурбирует. Из-за этого его лишили капитанской повязки в команде и не вызвали в сборную России.

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