Болельщики "Зенита" раскрасили трамвай в Лиссабоне
Известный телекомментатор Константин Генич опубликовал фото трамвая в Лиссабоне, который разрисовали болельщики питерского "Зенита".
Напомним, что "сине-бело-голубые" сегодня сыграют в португальской столице с местной "Бенфикой". Начало матча - в 23:00 по московскому времени.
Зенитовские болельщики красиво выступили pic.twitter.com/mhKByw09ce— Константин Генич (@GenichK) December 10, 2019
И "Зенит", и "Бенфика" ещё борются за выход в плей-офф ЛЧ. В параллельной встрече "Лион" примет "Рб Лейпциг".
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