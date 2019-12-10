Болельщики "Зенита" раскрасили трамвай в Лиссабоне

Известный телекомментатор Константин Генич опубликовал фото трамвая в Лиссабоне, который разрисовали болельщики питерского "Зенита".

Напомним, что "сине-бело-голубые" сегодня сыграют в португальской столице с местной "Бенфикой". Начало матча - в 23:00 по московскому времени.

Зенитовские болельщики красиво выступили pic.twitter.com/mhKByw09ce — Константин Генич (@GenichK) December 10, 2019

И "Зенит", и "Бенфика" ещё борются за выход в плей-офф ЛЧ. В параллельной встрече "Лион" примет "Рб Лейпциг".

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