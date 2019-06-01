Болельщики "Зенита" считают Дриусси лучшим игроком команды в мае

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссиалександр анюковярослав ракицкий

Болельщики "Зенита" считают Дриусси лучшим игроком команды в мае

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока команды в мае. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Первое место занял аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. В мае футболист участвовал в трех матчах РПЛ и забил 5 голов.

Вторым стал защитник Александр Анюков, на третьим месте расположился Ярослав Ракицкий.

Отметим, что Дриусси стал лучшим второй раз за сезон.

В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в РПЛ, отметившись 11 голами и 6 ассистами.

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