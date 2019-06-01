Болельщики "Зенита" считают Дриусси лучшим игроком команды в мае
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока команды в мае. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Первое место занял аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. В мае футболист участвовал в трех матчах РПЛ и забил 5 голов.
Вторым стал защитник Александр Анюков, на третьим месте расположился Ярослав Ракицкий.
Отметим, что Дриусси стал лучшим второй раз за сезон.
В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в РПЛ, отметившись 11 голами и 6 ассистами.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита": "Проведём матч с "Барселоной" в 2020 году"
опрос
главное
Лента новостей
-
Комличенко помог вывести "Младу Болеслав" в Лигу Европы
-
"Ювентус" надеется этим летом приобрести игрока "Челси" Эмерсона
-
1
"Реал" был лучшим клубом Европы рекордное количество дней
-
"Оренбург" продлит контракт с главным тренером Федотовым на два года
-
Фанаты "Ливерпуля" спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов
-
Экс-тренер "Барселоны": "Я не стал бы покупать Гризманна"
-
Бенитес: "Я открыт для новых возможностей и предложений"
-
"Манчестер Юнайтед" приобрел игрока академии "Аякса"
-
1
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
Болельщики "Зенита" считают Дриусси лучшим игроком команды в мае
-
Стало известно, кто возглавил "Уэску"
-
Пепе Рейна: "Клопп - очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же"
-
Иньеста - о смерти Рейеса: "Это слишком грустно, чтобы быть правдой"
-
"Лацио" ведет переговоры с Гаттузо
-
Васильев: "Меня могут позвать в "Спартак"? Я решил не делать резких движений"
-
"Реал" присматривается к хавбеку "Ювентуса" Пьяничу
-
Стала известна возможная причина смерти Рейеса
-
ПСЖ готов взять в аренду Филиппе Коутиньо
-
Гендиректор "Зенита": "Проведём матч с "Барселоной" в 2020 году"
-
Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии. У него были проблемы с коленом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20