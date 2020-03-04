Болельщики "Зенита" смогут бесплатно посетить матч с "Ахматом"
Грозненский "Ахмат" сделал бесплатным вход для всех болельщиков петербургского "Зенита" на матч 1/4 финала Кубка России, который состоится сегодня, 4 марта.
На эту встречу приедет около 300 фанатов сине-бело-голубых.
"Ахмат" будет играть в бело-зеленой форме, петербуржцы - в синей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15