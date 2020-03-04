Болельщики "Зенита" смогут бесплатно посетить матч с "Ахматом"

Грозненский "Ахмат" сделал бесплатным вход для всех болельщиков петербургского "Зенита" на матч 1/4 финала Кубка России, который состоится сегодня, 4 марта.

На эту встречу приедет около 300 фанатов сине-бело-голубых.

"Ахмат" будет играть в бело-зеленой форме, петербуржцы - в синей.

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