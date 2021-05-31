Болельщики "Зенита" третий раз подряд признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба стал лучшим футболистом команды по итогам сезона 2020/21.

32-летний форвард получит данную награду в третий раз подряд.

В этом году за Дзюбу проголосовали 43,22 процента респондентов. Он обогнал Андрея Мостового (23,19%) и Далера Кузяева (19,25%).

В прошедшем сезоне победитель опроса сыграл за "Зенит" 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.

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