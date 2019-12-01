Болельщики "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке перед матчем со "Спартаком"

Вчера, 30 ноября, болельщики петербургского "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке клуба перед матчем с московским "Спартаком".

На ютуб-канале сине-бело-голубых появилось видео под названием "Только Питер и "Зенит": огненная поддержка болельщиков перед матчем с красно-белыми.

Встреча команд состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

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