Болельщики "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке перед матчем со "Спартаком"

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Болельщики "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке перед матчем со "Спартаком"

Вчера, 30 ноября, болельщики петербургского "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке клуба перед матчем с московским "Спартаком".

На ютуб-канале сине-бело-голубых появилось видео под названием "Только Питер и "Зенит": огненная поддержка болельщиков перед матчем с красно-белыми.

Встреча команд состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе "Газпром Арена". Начало игры - в 19:00 (мск).

"Зенит" - лидер чемпионата России, "Спартак" располагается на 6 месте.

А еще:  "Зенит" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Лионом"| http://soccernews.ru
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