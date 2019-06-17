Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19

Фанаты "Зенита" путем голосования выбрали лучшего футболиста команды в минувшем сезоне.

Как сообщает твиттер клуба, 56,59 процентов болельщиков отдали свой голос за нападающего Артема Дзюбу. За ним расположились Себастьян Дриусси (18,72), Сердар Азмун (15,17), Вильмар Барриос (5,65) и Далер Кузяев (3,88).

В минувшем сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 13 ассистов в 37 играх. Напомним, что питерский клуб стал чемпионом России.

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