Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока августа

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Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока августа

Лучшим игроком "Зенита" в августе признан нападающий Артем Дзюба, сообщает официальный сайт клуба.

Дзюба занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 34,58 процентов голосов. В борьбе за награду форвард опередил полузащитника Вильмара Барриоса (21,58%) и защитника Ярослава Ракицкого (15,09%).

В августе 31-летний Дзюба провел за петербургский клуб четыре матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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