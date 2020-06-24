Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока матча с ЦСКА

Фанаты "Зенита" назвали лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0).

По итогам голосования лучшим стал хавбек Малком, который в этой встрече забил два гола.

В текущем сезоне футболист провел лишь 6 матчей из-за травмы, но успел отметиться 3 голами.

В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" встретится с "Крыльями Советов". Матч состоится 26 июня.

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