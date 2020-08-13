Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком петербургской команды по итогам сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт клуба.

Дзюба занял первое место по итогам голосования среди болельщиков петербургского клуба.

В завершившемся сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России, а также завоевал Кубок страны.

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