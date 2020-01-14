Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона

Теги зенит санкт-петербургспартак москваюрий жирков

Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона

Определён лучший гол питерского "Зенита" в первой части нынешнего сезона.

Его автором стал левый защитник "сине-бело-голубых" Юрий Жирков, ударивший примерно с линии штрафной площади в "девятку" ворот "Спартака".

Стоит отметить, что этот гол стал победным в матче "Спартака" и "Зенита" на "Открытие Арене", который состоялся 1 сентября.

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