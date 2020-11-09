Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

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Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Фанатское движение "Зенита" "Ландскрона" выступило с заявлением по поводу ситуации с нападающим петербургского клуба и сборной России Артемом Дзюбой, который записал видео, как он мастурбирует. 

"Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артем всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против "Зенита" (кстати, жаль, что в "Зените" он не играл тогда с таким же рвением, как против "Зенита"), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с "Краснодаром", банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость и наплевательское отношение к имени нашего "Зенита".

После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам своё отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над "i", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Ландскроны".

Позже публикация с сайта была удалена.

Не пропустите: Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру. | http://soccernews.ru
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Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру

Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру

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