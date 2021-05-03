Болельщиков "Локомотива" принудительно увезли с "Газпром Арены" после игры с "Зенитом"

Фото "Московский комсомолец"

После завершения матча 28-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" произошёл скандал с участием болельщиков.

Фанатов "железнодорожников" принудительно увезли с "Газпром Арены" на автобусах.

"Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам "Локомотива" предоставят шатлы до Московского вокзала и ближайших станций метров. К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались. Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение", - прокомментировали ситуацию в РПЛ.

Напомним, что "Зенит" разгромил "Локомотив" со счётом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.

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