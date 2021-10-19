Болельщиков "Ньюкасла" обвиняют в проявлении расизма к новым владельцам
Фото: instagram
Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом и дискриминацией в футболе, хочет поговорить с представителями "Ньюкасла".
Как сообщает Sky Sports, болельщики "сорок" после прихода новых владельцев начали носить головные уборы, напоминающие куфию - головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.
Отмечается, что Kick It Out собирается убедить фанатов не носить эти головные уборы, так как такое поведение может оскорбить представителей Саудовской Аравии.
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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