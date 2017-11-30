Болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба

Болельщиков мадридского "Реала" удивила фамилия форварда "Краснодара" Федора Смолова в списке потенциальных подписантов королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, многие фанаты в социальных сетях восприняли опубликованную изданием Marca информацию об интересе "сливочных" к российскому нападающему за шутку. При этом подавляющее большинство поклонников "Реала" даже не слышали ничего о 27-летнем футболисте.

Напомним, Дмитрий Черышев видит Смолова на месте Бензема. | soccernews.ru