Болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба

Теги реал мадридкраснодарфедор смолов

Болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клубаБолельщиков мадридского "Реала" удивила фамилия форварда "Краснодара" Федора Смолова в списке потенциальных подписантов королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, многие фанаты в социальных сетях восприняли опубликованную изданием Marca информацию об интересе "сливочных" к российскому нападающему за шутку. При этом подавляющее большинство поклонников "Реала" даже не слышали ничего о 27-летнем футболисте.

Напомним, Дмитрий Черышев видит Смолова на месте Бензема. | soccernews.ru 

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