Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом"
Болельщики "Спартака" сообщили о массовых задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом"
"Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter болельщиков "красно-белых".
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 1 декабря. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Уфа
|18
|22
|7
|Спартак Москва
|17
|22
|8
|Динамо Москва
|17
|21
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14