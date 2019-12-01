Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Спартака" сообщили о массовых задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом"

"Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter болельщиков "красно-белых".

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 1 декабря. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

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