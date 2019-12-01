Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом"

1 Теги спартак москвазенит санкт-петербург

Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом"

Болельщики "Спартака" сообщили о массовых задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом"

"Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter болельщиков "красно-белых". 

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 1 декабря. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

Не пропустите: Быстров: "Если "Спартак" сыграет на своих козырях, "Зениту" придется тяжело". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Уфа Уфа 18 22
7 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
8 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
9 Урал Урал 18 21
10 Ахмат Ахмат 18 19
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов